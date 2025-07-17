Российские хакеры проводят спецоперацию против хакеров, атаковавших «Винлаб»

Российские хакеры анонсировали специальную операцию против группировки, совершившей кибератаку на ИТ-систему сети магазинов «Винлаб». Об этом Telegram-каналу SHOT сообщил источник цифровом сообществе.

По его словам, команда хакеров, ответственная за взлом систем сети алкомаркетов, не обладает сильными навыками на цифровом поприще. Предварительно установлена их связь с Украиной.

«К компании пришли, потому что не в силах были хакнуть ни сайты госведомств, ни связанные со структурами порталы», — рассказал собеседник канала.

Он отметил, что ситуация у «Винлаб» в настоящий момент непростая. Сообщается, что российские программисты работают над восстановлением доступа к инфраструктуре, которая сейчас находится под контролем преступников.

Накануне российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». По информации пресс-службы компании, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по масштабам и координации акция. Сообщалось, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение.

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