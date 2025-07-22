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Жительницу Херсонской области отправили в колонию за помощь ВСУ

Жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам за госизмену
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Depositphotos

Херсонский областной суд приговорил 53-летнюю местную жительницу к 12 годам колонии по обвинению в совершении государственной измены в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным суда, в январе и марте 2024 года Елена Пенз, через мобильное приложение перевела некоторую сумму денег на расчетный счет иностранного банка. Отмечается, что эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Суд назначил Пензе наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

В июне Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии художницу Ирину Измайлову по делу о государственной измене, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. По данным ФСБ России, женщину в 2022 году завербовали украинские спецслужбы в Молдавии. Они угрожали россиянке насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.

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Обвинения в госизмене
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