Власти Новороссийска назвали количество квартир, пострадавших из-за взрыва газа в доме

Мэр Кравченко: 21 квартира повреждена при взрыве газа в доме в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва в многоквартирном доме на Анапском шоссе повреждения получили более 20 квартир.

Он отметил, что в городе ожидают экспертов из Краснодара, которые обследуют жилой дом на предмет аварийного состояния. Они примут решение о дальнейшей эксплуатации и восстановлении строения.

«По завершении экспертизы начнутся подомовые обходы для определения ущерба с последующей компенсацией. Предварительно, пострадала 21 квартира, сильно повреждены – 3», — поделился Кравченко.

Он также добавил, что собственникам и жильцам дома окажут материальную помощь. Единовременная выплата на человека составит 15 000 рублей, финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 75 000 рублей, а за полностью утраченное имущество первой необходимости выплатят 150 000 рублей.

Также за легкий вред здоровья в результате инцидента жители получат по 300 000 рублей, за вред средней степени тяжести — по 600 000 рублей.

До этого Кравченко сообщал, что в Новороссийске введен локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке на Анапском шоссе.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.