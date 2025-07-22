В РФ пособника украинских спецслужб обвинили в поджоге пункта сбора гумпомощи

Второй Западный окружной военной суд приговорил пособника украинских спецслужб к 14 годам колонии строгого режима за поджог пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ЦОС, осужденный пытался поджечь пункт сбора гумпомощи в Липецкой области. Мужчина является гражданином РФ.

До этого РИА Новости сообщало, что в Ярославской и Свердловской областях задержали членов кол-центров, которые собирали деньги для ВСУ.

По информации ЦОС ФСБ, всего задержаны шесть человек. При обыске у них нашли более 25 мобильных телефонов, банковские карты, шесть пакетов с СИМ-картами различных операторов и другое необходимое оборудование. Задержанные занимались эксплуатацией инфраструктуры, которая предназначалась для совершения мошеннических звонков из украинских кол-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых СИМ-боксов.

Ранее была раскрыта инструкция для телефонных мошенников на Украине.