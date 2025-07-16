Раскрыта инструкция для телефонных мошенников на Украине

РИА Новости: на Украине мошенников учат вкладывать душу в разговор с жертвой

На Украине телефонных мошенников, которые обманом выманивают у россиян крупные суммы, учат «вкладывать душу» в разговор с жертвой. Это следует из инструкции, которую предоставили РИА Новости представители подпольного движения Stop Grave.

Подпольщикам удалось получить конфиденциальную информацию благодаря внедрению в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе. У них на руках оказались внутренние документы, в которых содержится инструкция для аферистов.

«Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич (речь. — «Газета.Ru»), не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман», — говорится в тексте.

Мошенников учат тому, что «каждого можно чем-то подцепить». А если человек отказался предоставить информацию, значит «ему плохо объяснили, почему стоит это сделать».

В мае в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что на Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров.

По данным ведомства, работа этих кол-центров обеспечивается через информационную инфраструктуру городов Украины, а также некоторых стран Евросоюза. В ФСБ подсчитали, что в 2024 году было зарегистрировано более 640 тысяч мошеннических преступлений, совокупный ущерб от которых составил не менее 170 млрд рублей.

Также в 2024 году были изъяты более 1200 сим-боксов, около 1000 модемов и телефонных аппаратов, 1,2 млн сим-карт. Сотрудники правоохранительных органов задержали 208 их владельцев.

Ранее россиянам объяснили, как распознать мошенников и не стать их жертвой.