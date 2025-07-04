Россиян предупредили о риске развития аллергии на солнце из-за некоторых лекарств

Некоторые лекарства могут вызвать у пациентов повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, что грозит аллергией на солнце. Об этом kp.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.

«Это называется фотосенсибилизация, когда в ответ на воздействие изнутри какого-то вещества наша кожа становится излишне чувствительной к фотонам света и ультрафиолету», — пояснил эксперт.

По его словам, такие риски есть у тех, кто принимает антибиотики (фторхинолоны — ципрофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин; тетрациклины — доксициклин, тетрациклин; сульфаниламиды и другие). Кроме того, реакцию могут спровоцировать некоторые гормональные мази.

Хухрев подчеркнул, что в этом случае важно избегать прямого солнца и постараться не загорать.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова до этого говорила, что после приема антибиотиков, противовоспалительных и антигистаминных средств опасно выходить на солнце, потому что это может привести к зуду, покраснению кожи и отеку. По ее словам, в них содержатся вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнечным лучам.

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