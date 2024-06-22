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Украинские дроны-камикадзе атаковали продовольственный магазин в Курской области

Смирнов: в Теткино Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали магазин

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

В поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин, возник пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Возгорание ликвидировали подразделение спасателей и силы добровольной пожарной дружины.

«Также после сбросов с украинских коптеров возникли пожары в недействующем с 2022 года здании Детского дома и одном многоквартирном доме. Пожарные  продолжают борьбу с огнем», — добавил Смирнов.

Кроме того, отметил врио губернатора, в населенном пункте Махновка Суджанского района в результате обстрела повреждения получили здания не действующей на данный момент птицефабрики.

До этого корреспондент ТАСС сообщил о взрывах в Белгороде. В 11:32 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее в Донецке произошло более 20 мощных взрывов.

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