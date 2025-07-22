Мужчину задержали за угрозы детям на спортплощадке в Тюмени

Мужчина извинился после инцидента с подростками на футбольном поле в Тюмени

В Тюмени задержали мужчину, угрожавшего юным футболистам. Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители установили личность участника конфликта, который пытался выгнать подростков с футбольного поля и попал на видео.

«Хочу извиниться перед детьми. Не надо было с ними так общаться, но все люди ведь, все могут выйти из контроля и сделать ошибку», — сказал тюменец на камеру.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Инцидент произошел на футбольном поле возле школы №43 в 1-м Заречном микрорайоне. Подростки играли там в мяч, пока на площадку не пришли неизвестные мужчины, которые стали выгонять детей с поля.

Один из недоброжелателей поругался с юным футболистом и пообещал сломать ему обе ноги. Впоследствии этот же мужчина поспорил с матерью одного из несовершеннолетних, а затем специально пнул мяч прямо в собаку женщины.

Ранее четверо мужчин устроили перестрелку на детской площадке в Нижневартовске.