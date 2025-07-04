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Четверо мужчин устроили перестрелку на детской площадке в Нижневартовске

В ХМАО четверых мужчин задержали за разборки с пистолетом на детской площадке
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Телеканал N1/VK

В Нижневартовске четверо мужчин устроили драку и перестрелку на детской площадке. Видео инцидента публикует «Первый Нижневартовский».

ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Салманова. Четверо хулиганов дрались на детской площадке, пока в ситуацию не вмешался посторонний мужчина. Причины конфликта остаются неизвестными.

К настоящему времени все участники разборок задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция изъяла травматический пистолет. Как уточняется, владелец имел разрешение на ношение оружия.

В конце июня 13-летний шестиклассник устроил стрельбу из окна в Петербурге и попал в 69-летнюю прохожую. Пенсионерка получила выстрел в ногу из пневматической винтовки, после чего обратилась в службу 112. Медики диагностировали ушиб мягких тканей правого бедра. У подростка изъята пневматическая винтовка Striker. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее петербуржцы устроили драку со стрельбой после дорожного конфликта, и это попало на видео.

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