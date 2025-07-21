Агрессивный мужчина угрозами выгнал подростков с футбольного поля и попал на видео

В Тюмени мужчина с акцентом пригрозил школьнику сломать ноги и попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Инцидент произошел на футбольном поле возле школы №43 в 1-м Заречном микрорайоне. Подростки играли там в мяч, пока на площадку не пришли неизвестные мужчины, которые стали выгонять детей с поля.

Один из недоброжелателей поругался с юным футболистом и пообещал сломать ему обе ноги. Впоследствии этот же мужчина поспорил с матерью одного из несовершеннолетних, а затем он же специально пнул мяч прямо в собаку женщины.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили URA.RU, что полиция уже в курсе случившегося и ведут проверку.

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