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Россиян предупредили, от чего портятся домашние заготовки

Биолог Суслянок: если крышка продукта вздулась, то он испорчен

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Ga_Na/Shutterstock/FOTODOM

Срок хранения домашних заготовок зависит от нескольких факторов, включая температуру хранения, уровень кислотности, содержание сахара и соли, а также наличие воздуха в банке. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

«В среднем срок хранения домашних заготовок составляет от нескольких месяцев до года. По истечении этого срока употреблять их в пищу не рекомендуется», — объяснил он.

Если банки были плохо стерилизованы перед использованием, крышки неплотно закрыты или были нарушены условия хранения — например, заготовки хранились в условиях высокой влажности или температуры — продукт может испортиться гораздо быстрее.

«Перед тем, как употреблять варенье, маринованные овощи или компот, стоит внимательно осмотреть банку. Если крышка или банка вздулись, на поверхности продукта появилась плесень, образовались пузырьки газа — значит, продукт испорчен и может представлять опасность для здоровья. Также о порче заготовки может свидетельствовать изменение цвета, запаха или вкуса продукта», — резюмировал Суслянок.

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