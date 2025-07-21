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Россиянам рассказали о природных консервантах, которые продлят срок хранения заготовок

Доцент Слынько: лимон продлит срок хранения заготовок
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Александр Вильф/РИА Новости

Лимон поможет продлить срок годности домашних заготовок, защитить их от бактерий, плесени и дрожжей без химии. Об этом Life рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

Она уточнила, что в магазинной продукции для этой цели используют консерванты, например, лимонную и яблочную кислоты.

«Можно использовать сами фрукты и ягоды, которые помогут предотвратить порчу продукта и улучшат его вкусовые качества. Всего две дольки лимона на литр домашнего варенья или компота — и вы предотвратите образование бактерий и сможете надолго сохранить продукт. Более того, десерт приобретет свежий и яркий цитрусовый аромат, сбалансированный вкус и привлекательный внешний вид», — сказала Слынько.

Кроме того, в качестве природного консерванта подойдет брусника, которая содержит бензойную кислоту. На один литр варенья или компота понадобится 250-300 г брусники.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок до этого рассказал «Газете.Ru», что срок хранения домашних заготовок зависит от нескольких факторов, включая температуру хранения, уровень кислотности, содержание сахара и соли, а также наличие воздуха в банке.

Ранее россиянам рассказали, как избежать ботулизма из-за домашних заготовок.

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