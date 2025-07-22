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Россиянам рассказали, какой цвет линз солнцезащитных очков вреден для зрения

Стилист Гладкова: красный цвет линз солнцезащитных очков навредит зрению
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

При выборе солнцезащитных очков важно учитывать не только форму или цвет оправы, но и тон самих стекол, потому что это может навредить зрению. Об этом kp.ru рассказала стилист Анна Гладкова.

Врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала газете «Известия», что солнцезащитные очки представляют собой не только стильный элемент гардероба, но и необходимую защиту для глаз от ультрафиолетовых лучей.

«С красными линзами стоит быть особенно осторожными, так как они не только искажают цветопередачу, что негативно сказывается на нервной системе, но и могут вызывать перенапряжение глазных мышц», — предупредила Гладкова.

По ее словам, в солнечную погоду лучше всего носить варианты с серыми, коричневыми или зелеными линзами, в пасмурную — желтыми, чтобы увеличить контрастность.

Гладкова также отметила, что дорогие модели очков могут обеспечить лучший комфорт и безопасность для глаз, потому что при их изготовлении используют качественные материалы и встроенные УФ-барьеры.

Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева до этого рассказала «Газете.Ru», что очки, купленные на маркетплейсах, рынках или с рук, могут быть опасны для зрения, так как часто они не защищают глаза от ультрафиолета.

Ранее врач назвала пять опасных солнцезащитных очков для российских водителей.

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