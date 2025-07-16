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Врач назвала пять опасных солнцезащитных очков для российских водителей

Офтальмолог Андросова назвала пять опасных солнцезащитных очков для водителей
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Покупка опасных и некачественных солнцезащитных очков повышает риск ДТП для водителя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова.

«Очки с зеркальным покрытием значительно снижают интенсивность светового потока, особенно в вечернее время суток, и уменьшают яркость важных дорожных знаков и сигналов, создавая проблемы с восприятием ситуации на дороге», — рассказала Андросова.

Стеклянные линзы при ДТП могут разбиться и поранить водителя. В связи с этим врач посоветовала отдать предпочтение очкам из пластика. Так называемые «хамелеоны» или фотохромные очки плохо адаптируются к условиям изменения освещенности внутри автомобиля, ухудшая обзор за рулем.

Кроме того, Андросова предостерегла водителей от ношения очков с цветными линзами — особенно красными, фиолетовыми и розовыми. Они создают трудности при оценке расстояния между объектами и состоянием дорожного полотна.

«Запрещены для водителей очень темные линзы, предназначенные для скалолазов и альпинистов, поскольку они значительно ограничивают видимость», — отметила врач.

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