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Россиян предупредили о рисках слепоты из-за солнцезащитных очков с маркетплейсов

Врач Казанцева: темные очки без УФ-фильтра могут спровоцировать слепоту

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Очки, купленные на маркетплейсах, рынках или с рук, могут быть опасны для зрения, так как часто они не защищают глаза от ультрафиолета, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

«Научно доказано, что ультрафиолет способствует повреждению хрусталика и ускоренному созреванию катаракты, также повреждает макулярную область (центральная часть сетчатой оболочки, место, где происходит основная фокусировка лучей света) с развитием возрастной макулярной дегенерации (обширная группа хронических прогрессирующих заболеваний, при которых постепенно поражается центральная зона нервной ткани глаза), активируя перекисное окисление липидов. Это может привести к слепоте, поэтому носить очки с УФ-фильтром обязательно, особенно в солнечную погоду», — отметила врач.

По словам врача, солнцезащитные очки, блокируя ультрафиолет, несут пользу, защищая от воздействия лучей типа А и В. Опасность несут темные очки без УФ-защиты.

«Солнцезащитные очки следует приобретать в специализированных магазинах оптики, которые гарантируют соответствие международному стандарту ISO. Поэтому очки, купленные с рук или на рынке, маркетплейсе, с ультрафиолетовым излучением не справятся и только навредят», — заключила доктор.

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