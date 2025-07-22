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Следователи пришли с обысками к бывшему проректору российского вуза

СК: у экс-проректора университета во Владивостоке прошли обыски
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывшего проректора по административно-хозяйственной работе одного из вузов во Владивостоке заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Приморскому краю в Telegram-канале.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2024 года подозреваемый принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. Ущерб от его деятельности, причиненный вузу, превысил 3,3 млн рублей.

По месту работы и месту жительства бывшего проректора прошли обыски. Подозреваемому в случае признания его вины грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем проректоре по административно-хозяйственной работе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) Игоре Садове.

До этого суд в Петербурге арестовал начальника отдела полиции во Всеволожском районе Ленобласти, которого обвиняют в получении взяток на сумму почти 4 млн рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2025 год мужчина регулярно получал деньги от предпринимателей. Как утверждается, он закрывал глаза на нарушения и не реагировал на жалобы, за что получал по 40 тысяч рублей в месяц. В этом, по данным следствия, ему помогал посредник. Суд отправил подозреваемого под стражу до 9 сентября 2025 года. Защита настаивала на домашнем аресте.

Ранее троих начальников отделов полиции в Ленобласти обвинили во взяточничестве.

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