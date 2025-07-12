Суд арестовал главу отдела полиции в Ленобласти за системные взятки

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал начальника отдела полиции во Всеволожском районе Ленинградской области Сергея Короткова, которого обвиняют в получении взяток на сумму почти 4 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, с 2018 по 2025 год Коротков регулярно получал деньги от предпринимателей. Как утверждается, он закрывал глаза на нарушения и не реагировал на жалобы, за что получал по 40 тыс. рублей в месяц. В этом, по данным следствия, ему помогал посредник.

Коротков свою вину отрицает. Он заявил, что не совершал преступления, а его работа связана со сложными решениями. Адвокат предоставил положительную характеристику и подчеркнул, что предприниматели, упомянутые в деле, все же привлекались к ответственности. Также он сообщил, что посредник на очной ставке не подтвердил свои слова.

Тем не менее суд принял решение отправить Короткова под арест до 9 сентября 2025 года. Защита настаивала на домашнем аресте.

Накануне в Петербурге следователи предъявили обвинения во взяточничестве троим начальникам отделов полиции Всеволожского района Ленобласти.

Ранее полиция пришла с обысками к активистам в трех регионах РФ.