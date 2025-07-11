Троих начальников отделов полиции в Ленобласти обвинили во взяточничестве

В Петербурге следователи предъявили обвинения во взяточничестве троим начальникам отделов полиции Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщили в петербургском СК.

Уточняется, что начальник 128-го отдела полиции с 2018 года ежемесячно получал 40 тыс. рублей за непроведение проверок в торговых точках. Всего он получил порядка 3,8 млн рублей. Начальник 87-го отдела подключился к преступной схеме только в 2024 году и успел «заработать» порядка 150 тысяч рублей.

Начальник 97-го отдела полиции в рамках той же схемы получил порядка 150 тысяч рублей, еще 165 ему лично передал один из предпринимателей. Сотрудникам полиции, посреднику и трем коммерсантам предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого, уточнили в ведомстве.

10 июля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что сотрудники УСБ и спецназа пришли с обысками сразу в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Ленобласти. По данным издания, начальников этих отделов подозревают в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана.

После этого в четырех отделах полиции района прошли обыски.

Ранее полиция пришла с обысками к активистам в трех регионах РФ.