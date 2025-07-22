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Мужчину, бросившего мальчика об пол в Шереметьево, отказались выпускать из СИЗО

Суд отказался отпустить из СИЗО мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд решил не менять меру пресечения в виде ареста мужчине, который бросил двухлетнего мальчика головой об пол в Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Судебный акт оставлен без изменения», — следует из документов.

По данным агентства, адвокат мужчины просила отправить его на медицинское освидетельствование, так как на допросе он вел себя неадекватно и его показания нельзя использовать в качестве основы для уголовного дела. Суд не стал этого делать и оставил обвиняемого в СИЗО до 24 августа.

26 июня Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево. Ему предъявлено обвинение в покушении на малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Свою вину мужчина признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, а если мальчик не выживет — вплоть до пожизненного заключения.

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилетов. Мужчина возвращался из Каира после Вахты. Возле ленты выдачи багажа он увидел чужого ребенка, который спокойно стоял рядом с чемоданом. Обойдя мальчика со спины, злоумышленник резко схватил его, поднял и с высоты собственного роста с усилием бросил на пол. После чего развел руками, отошел в сторону, надвинул на глаза темные очки, сел на пол, пару секунд прополз, а затем побежал. Его задержали.

В СК России сообщили, что неадекватное поведение обвиняемого было вызвано наркотическим опьянением. Мальчика госпитализировали в Детский клинический центр имени Рошаля, где у него диагностировали множественные переломы костей свода основания черепа. Подробности о состоянии мальчика и обвиняемом — в материале «Газеты.Ru».

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