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В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

Минпросвещения: дети начнут изучать духовно-нравственную культуру с 2026 года
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С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения.

«Изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России» начинается с 2026/27 учебного года», — говорится в документе.

В настоящее время уже идет экспертиза образовательной программы. В рамках изучения предмета школьникам будут формировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В документе указано, что в частности, школьникам расскажут о жизненном пути и взглядах государственных, а также общественных и культурных деятелей. Помимо этого ученикам приведут в пример истории героев специальной военной операции на Украине, чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».

16 июля в Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.

Согласно пояснительной записке, инициатива предлагает закрепить в Федеральном законе об образовании возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего.

Ранее в Госдуме отказались запрещать «греховные фильмы».

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