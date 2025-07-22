Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей

Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах — с мая до середины июля — купили микронаушники на сумму 158 млн рублей на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

«Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — рассказала собеседница агентства.

Аналитики также отметили, что в мае и июне продажи магнитных микронаушников, которые не видны снаружи, выросли вдвое по сравнению с показателями продаж в феврале, марте и апреле.

Агентство обращает внимание, что в июле, когда завершаются вступительные испытания в вузах, продажи гаджетов резко снизились — до 3,5 тысячи пар.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в ведомство поступило 72 обращения о нарушениях во время проведения ЕГЭ. Так, в 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По словам Музаева, по 14 обращениям нарушения подтвердились.

В конце мая сообщалось, что родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений во время первых экзаменов, стартовавших 23 мая.

Ранее Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ.