На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей

Эксперт Романова: россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на 158 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах — с мая до середины июля — купили микронаушники на сумму 158 млн рублей на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

«Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — рассказала собеседница агентства.

Аналитики также отметили, что в мае и июне продажи магнитных микронаушников, которые не видны снаружи, выросли вдвое по сравнению с показателями продаж в феврале, марте и апреле.

Агентство обращает внимание, что в июле, когда завершаются вступительные испытания в вузах, продажи гаджетов резко снизились — до 3,5 тысячи пар.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в ведомство поступило 72 обращения о нарушениях во время проведения ЕГЭ. Так, в 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По словам Музаева, по 14 обращениям нарушения подтвердились.

В конце мая сообщалось, что родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений во время первых экзаменов, стартовавших 23 мая.

Ранее Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами