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В Рособрнадзоре рассказали о нарушениях во время ЕГЭ

Рособрнадзор: получено 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году. Об этом сказал глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам кампании, его слова передает РИА Новости.

«72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры», — сказал он.

По словам Музаева, по 14 обращениям нарушения подтвердились.

До этого родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений во время первых экзаменов, стартовавших 23 мая. Отмечается, что в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников.

В этом году более 712 тысяч российских школьников сдавали ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлился до 4 июля.

Перед этим министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году усилят меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ.

Ранее в Забайкалье анонсировали миллионные премии учителям, которые подготовили учеников-стобалльников на ЕГЭ.

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