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Лободе могут запретить въезд в Россию

РИА Новости: у Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

При этом источник не раскрыл подробности, почему Лободе могут запретить въезд в Россию.

До начала специальной военной операции на Украине певица активно выступала в России, но весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию. Но при этом проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе пояснили, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее стало известно, когда Валерий Леонтьев вернется в Россию.

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