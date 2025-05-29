Стало известно, когда Валерий Леонтьев вернется в Россию

Концертный директор Леонтьева Чигирев заявил, что певец выступит в августе в Казани

Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев рассказал в беседе с изданием «Абзац», что певец планирует приехать в Россию в августе.

По словам Чигирева, Леонтьев выступит на фестивале «Новая волна» в Казани. За организацию концерта отвечает композитор Игорь Крутой.

«Уже запланировал это. Пока больше ничего сказать не могу», — отметил концертный директор.

В ноябре 2024 года завершивший карьеру Валерий Леонтьев прилетал из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

Позднее продюсер Павел Рудченко выражал сомнение, что артист вернулся к концертно-гастрольной деятельности. Он не исключил, что артист может принимать участие в различных мероприятиях. Однако, как считает продюсер, не стоит ждать от Леонтьева полноценных концертов. Шоумен заявлял, что 75-летний певец уже не в силах отыграть полноценный концерт.

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