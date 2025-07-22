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В МВД заявили, что иностранцам можно въезжать в РФ без регистрации в RuID

МВД: иностранцам можно въезжать в Россию без регистрации в приложении RuID
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Александр Кряжев/РИА Новости

В министерстве внутренних дел России заявили, что предварительная регистрация иностранных граждан в мобильном приложении RuID с предоставлением биометрических данных и заполнением электронного заявления является добровольной и не может служить основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

В МВД отметили, что в период проведения эксперимента заполнение заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания в РФ осуществляется на добровольной основе. При этом подчеркивалось, что законодательство РФ не предусматривает оснований для отказа в пересечении государственной границы РФ иностранным гражданам в случае, если ими не было заполнено такое заявление.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что наличие у иностранного гражданина регистрации в мобильном приложении позволит в перспективе обеспечить возможность его взаимодействия с государственными органами и организациями полностью в электронной форме, что позволит снизить административные и иные барьеры при получении государственных услуг. Кроме того, регистрация в приложении и направление электронного заявления о планах приехать в Россию позволит иностранцу в справочном порядке уточнить информацию о наличии со стороны МВД запретов на въезд в страну.

До этого глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что использование приложения RuID носит добровольный характер.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.

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