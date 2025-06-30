Новые правила въезда в Россию назвали добровольными

Новые правила въезда в Россию для граждан иностранных государств с безвизовым режимом, введенные с 30 июня 2025 года, носят исключительно добровольный характер, заявили в Минцифры России, комментируя появившиеся в соцсетях слухи о скапливающихся автомобильных очередях на российско-казахстанской границе.

По новым правилам, приезжающий на территорию России гражданин может заблаговременно подать электронное заявление на пересечение границы и регистрации в мобильном приложении RuID. В таком случае гражданин получит QR-код на пропуск через кордон.

Новые правила введены в экспериментальном режиме на 1 год. В Минцифры отметили, что участники эксперимента получат дополнительные преимущества на территории РФ, среди которых онлайн-доступ к «Госуслугам», автоматическое оформление СНИЛС, покупка сим-карт и другие.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, которые приводит Ассоциация туроператоров России, использование приложения носит добровольный характер.

Также в посольстве России в Астане сообщили, что «отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами».

Те, кто изъявят желание принять участие в эксперименте, должны будут в течение 10 дней после въезда в Россию завершить регистрацию биометрических данных, посетив МФЦ.

Говоря о слухах на российско-казахстанской границе, директор компании «ПЭК: Глобал» Сергей Денисов заявил «Российской газете», что время прохождения пунктов пропуска начало увеличиваться еще в январе 2025 года.

По мнению президента Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова, ситуацию осложняет слабая инфраструктура некоторых пунктов пропуска и технические проблемы - нехватка полос и подъездных путей, сбои в электронной очереди и другие факторы.