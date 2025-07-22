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В Газе израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ

Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в их доме в Газе
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Israel Defense Forces/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что израильские военные задержали двух сотрудников организации в их доме в секторе Газа, в результате чего оперативное присутствие ВОЗ в анклаве было подорвано. Об этом организация сообщила в социальной сети X.

В публикации ВОЗ сообщается, что израильские военные вошли в помещение и вынудили женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону Аль-Маваси в условиях активного конфликта. У сотрудников-мужчин и членов их семей надели наручники, раздели, допросили на месте и подвергли досмотру под дулом пистолета. Двое сотрудников ВОЗ и двое членов их семей были задержаны, трое из них позднее были освобождены, однако один сотрудник остается под стражей.

В организации также добавили, что последнее распоряжение об эвакуации затронуло ряд помещений, используемых ВОЗ.

Подчеркивается, что в настоящее время оперативное присутствие ВОЗ, как ведущего учреждения ООН в области здравоохранения, в Газе подорвано, что негативно сказывается на усилиях по поддержанию разрушающейся системы здравоохранения и делает выживание более чем двух миллионов человек еще более сложной задачей.

До этого главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман раскритиковал данное заявление.

Ранее в Израиле выразили беспокойство из-за связей РФ и Ирана.

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