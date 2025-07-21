В Израиле выразили беспокойство из-за связей РФ и Ирана

Сотрудничество в военной сфере между РФ и Ираном вызывает беспокойство у Израиля, потому что Тегеран — «потенциальный источник дестабилизации мирового порядка». Об этом заявил министр по восстановлению севера и юга, депутат Кнессета Зеев Элькин, передает «Лента.ру».

По его словам, власти исламской республики оказывают поддержку многим террористическим организациям на Ближнем Востоке.

«Мы считаем, что любое усиление Ирана, пока он контролируется религиозными фанатиками, которых мало что ограничивает, очень опасно для региона, в первую очередь. И не только для региона», — сказал Элькин.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что глава минобороны исламской республики Азиз Насирзаде провел переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым. Темой этой встречи было укрепление двухстороннего сотрудничества в военной сфере.

Ранее в Госдуме рассказали о выводах из ближневосточного конфликта для России.