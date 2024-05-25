В Таджикистане сошедший сель унес автомобиль с российскими туристами

В Таджикистане сотрудники дорожных служб спасли двоих россиян, которые были заблокированы в автомобиле после сошедшего на трассу селевого потока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

«Сель сошел 24 мая в результате проливного дождя на дорогу Лаби Джар — Сангвор — Дарваз, по которой ехали туристы — мужчина и женщина. Выбраться самостоятельно из автомобиля они не смогли, им оказали помощь работники дорожных служб из Нурабадского района», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Крыму участок дороги «Саки-Евпатория» перекрыли из-за пожара в частном доме. Возгорание произошло в селе Прибрежное Сакского района. Пострадавших нет. В тушении частного дома задействованы 13 единиц техники.

Кроме того, в Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса, когда он находился в движении. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. О ее состоянии ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси протаранил ограждение на МКАД и загорелся.