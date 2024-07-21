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В Бурятии перекрыли дорогу на границе с Монголией

Минтранс Бурятии: дорога Култук — Монды перекрыта из-за подмыва

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Игорь Онучин/РИА Новости

В Бурятии перекрыли движение из-за подмыва подходов к мосту на трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией. Об этом сообщается в Telegram-канале минтранса Бурятии.

По предварительным данным произошло обрушение в районе переходной плиты моста. На место выехало руководство и специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Отмечается, что специалисты осмотрели фронт работ и выработали оперативные мероприятия. Для возобновления движения планируются работы по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом. Специальная техника для этого выехала из Слюдянки и Харбяты. Работы начнутся в ближайшее время.

До этого сообщалось, что в Таджикистане сотрудники дорожных служб спасли двоих россиян, которые были заблокированы в автомобиле после сошедшего на трассу селевого потока. Сель сошел в результате проливного дождя на дорогу Лаби Джар — Сангвор — Дарваз, по которой ехали туристы — мужчина и женщина. Выбраться самостоятельно из автомобиля они не смогли, им оказали помощь работники дорожных служб из Нурабадского района.

Ранее стало известно, что в Крыму участок дороги Саки — Евпатория перекрыли из-за пожара в частном доме.

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