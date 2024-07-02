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На Иссык-Куле лагерь российских туристов смыло селем

В Киргизии на озере Иссык-Куль палатки туристов из РФ смыл селевой поток

В Тонском районе Иссык-Кульской области 11 туристов из России едва не смыло в озеро селевым потоком. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.kg.

По данным издания, россияне решили заночевать в палатках на берегу озера.

«Но из-за обильных осадков сошел сель и смыл все вещи и палатки в озеро», — отметили в публикации, уточнив, что чудом никто из отдыхающих не пострадал.

Спасатели эвакуировали туристов из опасной и разметили их в одном из общежитий села Боконбаево.

Накануне в Киргизии микроавтобус с пассажирами, унесенный водой в канале, попал на видео. Инцидент произошел недалеко от столицы страны, города Бишкека. Унесенная потоком воды маршрутка остановилась после того, как уперлась крышей в пролет моста. Очевидцы сообщили, что водителю и пассажирам удалось выбраться из затопленного микроавтобуса через люк в крыше. Всем, кто ехал в нем, удалось выжить. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Таджикистане сошедший сель унес автомобиль с российскими туристами.

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