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Михаил Ефремов и Софья Кругликова не собираются разводиться

Михаил Ефремов не хочет развода из-за особого уклада семейной жизни с супругой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новость о разводе Михаила Ефремова с супругой Софьей Кругликовой оказалась преждевременной. Как сообщил kp.ru со ссылкой на источник из актерской среды, эпизодическое раздельное проживание пары наблюдалось и ранее, не привлекая особого внимания.

Инсайдер утверждает, что даже до событий 2020 года Ефремов и Кругликова часто жили в разных ритмах и местах, благо недвижимость позволяла им неделями, а то и месяцами не пересекаться.

По словам того же источника, текущая ситуация мало отличается от прежней: супруги то воссоединяются, то разъезжаются. Предполагаемой причиной возможного развода называется измена Ефремова, которую Кругликова не готова простить, хотя инициативы разводиться ни от кого не исходит. В случае развода раздел имущества неизбежен. Ефремову принадлежат две квартиры в Москве, одна из которых площадью 150 кв. м, а также имущество, унаследованное во время его пребывания в местах лишения свободы: пятикомнатная квартира на Тверской и доля в квартире на Олимпийском проспекте. Кроме того, он владеет двумя домами — в Юрмале (недоступным из-за санкций) и в Подмосковье, приобретением которого занималась сама Кругликова.

Юрист Александр Хаминский, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области, сообщил «Газете.Ru», что в случае развода актера Михаила Ефремова и его супруги Софии Кругликовой совместно нажитое имущество будет разделено между ними в равных долях. Юрист также отметил, что часть активов артист может передать в пользу детей, чтобы минимизировать репутационные риски.

Ранее Никита Михалков рассказал, когда Ефремов вернется в театр.

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