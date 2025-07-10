Михалков рассказал, когда Ефремов вернется в театр

Режиссер Михалков заявил, что Ефремов может вернуться в театр в сентябре

Режиссер Никита Михалков рассказал в беседе с ТАСС, что Михаил Ефремов может вернуться в театр осенью.

По словам Михалкова, его «Мастерская «12» должна начать репетировать и выпускать спектакли, как только у Анны Михалковой закончатся съемки. Как пояснил режиссер, это сентябрь-октябрь 2025 года.

«Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал», — отметил артист.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

Ранее Куценко вспомнил, как приезжал в колонию к Ефремову.