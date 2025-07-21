Юрист предположил, что развод Михаила Ефремова пройдет без публичных эксцессов

Совместное нажитое имущество актера Михаила Ефремова и его супруги Софии Кругликовой будет поделено поровну при грядущем разводе. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, часть активов артист может выделить в пользу детей, чтобы снизить репутационные риски.

«Раздел имущества будет носить мирный характер. Материальной выгоды для Кругликовой в этой ситуации нет, а аресты на счета Ефремова уже сняты. Ожидается, что имущество, нажитое за долгие годы брака и оцениваемое источниками в десятки, если не сотни миллионов рублей, будет поделено поровну. Вероятно, Ефремов предложит выделить значительную часть активов в пользу общих детей — Веры, Надежды и Бориса. Такой шаг не только соответствует закону, но и станет важным жестом для восстановления репутации актера после освобождения, снизив репутационные риски для его будущих работодателей. Процесс вопреки драматичному фону расставания, скорее всего, обойдется без публичных эксцессов», — сказал он.

21 июля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов расстался с женой Софией Кругликовой спустя 23 года брака. По данным источника издания, Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором сообщала пресса.

Отмечается, что официальный развод пока отложен из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ, однако это «вопрос времени».

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В 2004 году у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее Никита Михалков рассказал, когда Ефремов вернется в театр.