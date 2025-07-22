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«Роскосмос» продемонстрировал фотографии циклона, вызвавшего рекордный ливень в Москве

«Роскосмос»: в Москве побит рекорд осадков 21 июля 1879 года
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Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Российские спутники сфотографировали циклон, который принес в Москву рекордный для 21 июля дождь. Видеоролик из космических снимков циклона опубликовал в своем Telegram-канале «Роскосмос».

В ведомстве отметили, что гидрометеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимки циклона, вызвавшего самый сильный для 21 июля дождь. Таких осадков в российской столице не было уже 146 лет, с 1879 года.

21 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву обрушилось около 50 литров дождевой воды на 1 квадратный метр. Дождливая погода, по его словам, сохранится в столице до конца рабочей недели. Уже в пятницу ожидается солнечная погода.

В этот же день стало известно, что московский жилой комплекс премиум-класса «Садовые кварталы» от одноименного застройщика затопило водой.

Ранее россиянам рассказали, как действовать в случае опоздания на работу из-за дождя.

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