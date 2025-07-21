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Синоптик: пик ливневых дождей в Московском регионе прошел

Синоптик Шувалов: в пятницу в Московский регион вернется солнечная погода
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пик ливневых дождей в Москве и Московской области прошел. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как сообщил газете «Известия» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 21 июля на Москву обрушилось около 50 л дождевой воды на 1 кв. м.

«Запал у этой зоны осадков был очень существенный. Эпицентр дождевой зоны смещается на северо-запад и находится на границе между Московской и Тверской областями. Но этот хвост шлейфом тянется еще до Коломны», — отметил Шувалов.

Дождливая погода, по его словам, сохранится в столице до конца рабочей недели. Уже в пятницу ожидается солнечная погода.

Ранее синоптик рассказал, какой отметки достигла температура воздуха в Москве.

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