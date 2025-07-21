Россиянам рассказали, как действовать в случае опоздания на работу из-за дождя

Заслуженный юрист России Иван Соловев в интервью RT объяснил, как действовать, поняв, что из-за непогоды на работу придется опоздать. По его словам, за опоздание по причине сильного дождя или перебоев в работе общественного транспорта взысканий со стороны работодателя быть не должно.

«Такие обстоятельства официально признаны уважительными согласно разъяснениям Роструда, данным как летом, так и зимой текущего года», — отметил эксперт.

В случае, если по пути на работу произошли затруднения из-за ухудшения погоды, он посоветовал сфотографировать или снять на видео происходящее вокруг, а затем отправить файл руководителю или в отдел кадров. В случае, если будет проводиться служебная проверка, это может стать весомым доказательством, подчеркнул Соловьев.

Если же работник получил взыскание за опоздание по уважительной причине, он вправе обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру, заключил юрист.

По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, дождливая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели.

Серьезные осадки вновь возможны во вторник после обеда. В целом, дожди будут идти в столичном регионе до четверга включительно. Солнечная и сухая погода должна вернуться в Москву к пятнице вместе с повышением атмосферного давления, сообщил синоптик.

Ранее несколько улиц в Москве перекрыли из-за дождя.