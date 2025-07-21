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Женщина лишилась слуха после избиения мужем из-за намерения пойти в полицию в Казахстане

В Казахстане муж разбил жене нос и ухо за намерение пойти в полицию
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Shutterstock

В Казахстане женщина серьезно пострадала после того, как сказала мужу о намерении обратиться в полицию. Об этом сообщает Zakon.kz, со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в селе Шелек. Как рассказала сама пострадавшая, ее супруг страдает от наркотической зависимости. Что предшествовало словам женщины, не уточняется. В какой-то момент она сказала, что пойдет в полицию, и муж стал наносить ей удары.

На опубликованных в соцсетях кадрах заметно, как мужчина снимает жену с окровавленным лицом и что-то говорит, пока супруга удерживает около окровавленного уха ткань.
В результате мужчина сломал возлюбленной нос и травмировал ухо.

«Теперь женщина не слышит», – сообщается в публикации.

В комментарии для журналистов полицейские заявили, что возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Подозреваемого уже задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казахстане мужчина выломал дверь в клинике и избил медсестру за замечание.

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