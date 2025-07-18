«Наступал на мое лицо»: муж пациентки жестоко избил медсестру за замечание

В Казахстане мужчина выломал дверь в клинике и избил медсестру

В Казахстане медсестре самой понадобилась помощь медиков после конфликта с мужем пациентки. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в Караганде, в частном медцентре. Пациентке сделали все необходимые манипуляции, после чего старшая медсестра по имени Асель стала убирать медицинские отходы.

Муж пациентки попытался попасть в кабинет несмотря на предупреждение на входе. Подходившая к кабинету Асель сказала, что входить посторонним запрещено, это не понравилось мужчине.

Супруг пациентки вырвал дверь с косяком, вошел в помещение и, повалив медсестру, стал избивать. По словам самой работницы, он накрутил волосы на руку, прижал к полу и стал наносить удары.

«Он не то что просто пинал – он наступал на мое лицо. Он меня укусил, ломал мне палец. Подо мной весь пол был в крови», – рассказала женщина.

У сотрудницы диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы, укушенную рану руки и другие травмы.

Полицейские задержали подозреваемого, но позже госпитализировали в психоневрологический центр. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казахстане мужа задержали за истязание супруги.