Юрист высказался о производстве «Мирамистина» на фоне судебного спора

Юрист Маркарьян: производству «Мирамистина» и «Окомистина» ничего не угрожает

Судебный спор, на фоне которого деятельность компании-производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» заблокирована на всей территории РФ, не имеет отношения к производству препарата. Об этом ТАСС сообщил адвокат собственников компании «Инфамед» Рубен Маркарьян.

«Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает», — заявил собеседник агентства.

Юрист добавил, что спор между владельцами ООО «Инфамед» и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата, но является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора.

В России решением суда была заблокирована деятельность фармацевтической компании, которая производит популярные антисептики «Мирамистин» и «Окомистин». Меры затронули работу 164 медицинских представителей ООО «Инфамед» по всей стране. По утверждению адвоката собственников, судебный спор связан с мошеннической сделкой по передаче 50% долей компании по номинальной цене, существенно ниже рыночной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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