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Названы лекарства, которые необходимо взять с собой в отпуск

Врач Серебрякова: в отпускной аптечке должны быть восемь препаратов

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Собираясь в отпуск, важно взять с собой аптечку. В базовом наборе должны быть как минимум восемь препаратов: обезболивающие и жаропонижающие, средства для ЖКТ, антигистаминные, антисептики, валидол, гипотензивные препараты и средства от ожогов. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова.

«Базовый минимум для аптечки, который подойдет для многих поездок, должен содержать обезболивающие и жаропонижающие (Парацетамол, Ибупрофен), средства для ЖКТ (Смекта, Энтеросгель, Лоперамид), антигистаминные (Супрастин, Зиртек), антисептики (перекись водорода, хлоргексидин, пластырь), электронный термометр, солнцезащитный крем и пантенол, валидол и гипотензивные препараты для снижения давления. Кстати, если принимаете их перед посадкой в самолет, то делайте это не позднее, чем за 2-3 часа до вылета. Если принять их позднее, то резкий скачок давления при взлете может привести к потере сознания, и пилотам, в свою очередь, придется принимать решение об экстренной посадке», — рассказала врач.

В ручную кладь в самолет или поезд обязательно нужно взять таблетки от укачивания («Драмина», «Авиа-Море»), антисептик и маску, противовоспалительные и обезболивающие (Нурофен, Цитрамон), а также ваши личные лекарства, которые могут понадобится, например, сердечные препараты или антигистаминные при аллергии.

«Если вы едите в поездку с детьми, то жаропонижающие лучше брать в сиропе, а также добавить в аптечку средства от колик и антисептические салфетки. Если вы отправляетесь в поход, то с собой нужно иметь репелленты, мазь от укусов, эластичный бинт. Если вы едете за границу, то рецептурные препараты берите только с рецептом на них (лучше с переводом на английский), а некоторые лекарства лучше перевозить в термосумке, например, инсулин», – заключила врач.

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