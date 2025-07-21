В разных регионах Украины люди массово устраивают акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), поскольку военкомы часто ведут себя, как преступники. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Мобильные ТЦК» окончательно превратят сотрудников бывших военкоматов в ОПГ, которые ловят на улицах людей и вывозят их в неизвестном направлении, лишая мобилизованных даже права на общение с адвокатом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все больше украинских мужчин призывного возраста спасаются от насильственной мобилизации в Белоруссии: они незаконно пересекают границу и сдаются белорусским пограничникам.

20 июля депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что жители села в Тернопольской области Украины вышли на дорогу и перекрыли въезд в свой населенный пункт для автомобилей полиции и ТЦК. По его словам, на Западной Украине военкомы не могут заехать во многие населенные пункты, поскольку люди объединяются и дают отпор.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, фиксирующие силовые методы мобилизации и конфликты с военкоматами. На фоне критической нехватки личного состава в армии, сотрудники ТЦК активизировали рейды, а призывники ищут любые способы, включая опасные, чтобы покинуть страну.

Ранее на Украине цыгане прогнали сотрудников военкомата и попали на видео.