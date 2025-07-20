Дмитрук: жители Тернопольской области не пропустили машины ТЦК в свое село

Жители села в Тернопольской области Украины вышли на дорогу и перекрыли въезд в свой населенный пункт для автомобилей полиции и ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, на Западной Украине военкомы не могут заехать во многие населенные пункты, поскольку люди объединяются и дают отпор.

«Там, где народ не боится — туда не приходят», — написал депутат.

До этого Дмитрук сообщил, что на Украине мужчина избежал принудительной мобилизации, применив лопату против сотрудников военного комиссариата.

Машины ТЦК заблокировали автомобиль потенциального мобилизованного. В ответ мужчина, используя лопату, разбил стекла одной из служебных машин. Сотрудники, безуспешно пытавшиеся применить слезоточивый газ, были вынуждены ретироваться под угрозой дальнейших ударов.

Депутат назвал действия сотрудников ТЦК «жалкими и трусливыми», а мужчину — «смелым мужиком», поставившим военкомов на место.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, фиксирующие силовые методы мобилизации и конфликты с военкоматами. На фоне критической нехватки личного состава в армии, сотрудники ТЦК активизировали рейды, а призывники ищут любые способы, включая опасные, чтобы покинуть страну.

Ранее в Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации.