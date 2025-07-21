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Жителей Краснодарского края предупредили об опасности атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае
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Илья Питалев/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Экстренная информация РСЧС: Внимание! «Беспилотная опасность», — отмечается в сообщении.

В МЧС призвали сохранять спокойствие, зайти в помещение без окон и оставаться в укрытии до сигнала «Отбой».

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля.

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