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ГД рассмотрит проект освобождения ряда мигрантов от экзамена по русскому

ГД 22 июля рассмотрит проект освобождения ряда мигрантов от экзамена по русскому
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект, который предполагает освобождение ряда иностранцев от экзамена по русскому и истории, если они работают по квоте правительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Обращение Госдумы правительство услышало», — сказал председатель ГД.

По его словам, кабмин учел замечания депутатов, и теперь под квоты не будут подпадать мигранты, которые заняты в сферах, предполагающих коммуникации с гражданами РФ.

17 июля Думы одобрила документ во втором чтении. По мнению авторов инициативы, эта мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых иностранных кадров, а также более эффективно удовлетворять потребности экономики страны.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока действия документа, подтверждающего владение русским языком, для специалистов из утвержденного Минтрудом перечня профессий. Ожидается, что инициатива обеспечит более плавную и последовательную языковую адаптацию мигрантов.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.

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