На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГД одобрила освобождение от экзамена по русскому некоторых мигрантов

ГД во втором чтении одобрила освобождение ряда мигрантов от экзамена по русскому
true
true
true
close
Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает освобождение работающих по квоте правительства мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории. Об этом пишет ТАСС.

Согласно проекту, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в рамках правительственной квоты, не будут обязаны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.

По мнению авторов инициативы, эта мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых иностранных кадров, а также более эффективно удовлетворять потребности экономики страны.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока действия документа, подтверждающего владение русским языком, для специалистов из утвержденного Минтрудом перечня профессий. Ожидается, что инициатива обеспечит более плавную и последовательную языковую адаптацию мигрантов.

Ранее Яровая рассказала о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами