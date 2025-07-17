ГД одобрила освобождение от экзамена по русскому некоторых мигрантов

ГД во втором чтении одобрила освобождение ряда мигрантов от экзамена по русскому

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает освобождение работающих по квоте правительства мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории. Об этом пишет ТАСС.

Согласно проекту, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в рамках правительственной квоты, не будут обязаны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.

По мнению авторов инициативы, эта мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых иностранных кадров, а также более эффективно удовлетворять потребности экономики страны.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока действия документа, подтверждающего владение русским языком, для специалистов из утвержденного Минтрудом перечня профессий. Ожидается, что инициатива обеспечит более плавную и последовательную языковую адаптацию мигрантов.

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