Мужчина стрелял с балкона в Волгограде и попал в спину 11-летнему школьнику

В Волгограде мужчина стрелял с балкона и попал в спину ребенку

В Волгограде мужчина попал в спину 11-летнему мальчику, когда стрелял с балкона. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома в Советском районе. 11-летний мальчик получил ранение в спину от выстрела из пневматического оружия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция установила, что его ранил местный житель, который стрелял с балкона своей квартиры. Мужчина полностью признал вину, оружие у него изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия.

До этого в Петербурге подросток выстрелил из пневматики в глаз 15-летнему другу. Пострадавший несколько дней проходил с инородным телом внутри глаза и лишь перебинтовал его, надеясь утаить от родителей правду. Позже его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее на Камчатке подросток случайно подстрелил ребенка из винтовки.