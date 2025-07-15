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Российский подросток случайно подстрелил ребенка из винтовки

На Камчатке подросток случайно подстрелил ребенка из винтовки
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На Камчатке 17-летний подросток подстрелил 12-летнего мальчика из винтовки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 июля в поселке Новый Елизовского района. Юноша, находясь в гараже, неосторожно обращался с пневматической винтовкой и произвел выстрел, попав в плечо мальчика. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение краевой больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. Следственный отдел по городу Елизово проводит процессуальную проверку. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

До этого россиянин целился на улице в собаку и прострелил плечо сыну. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Оружие и патроны изъяты.

Ранее охотник выстрелил в человека вместо кабана.

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