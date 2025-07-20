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В Петербурге друг выстрелил из пневматики в глаз 15-летнему подростку

Подросток из Петербурга получил пулю по вине друга и не стал обращаться к врачам
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге подростку случайно выстрелили в глаз из пневматического пистолета, сообщает «Конкретно.ру».

По данным портала, инцидент произошел 16 июля в Рыбацком. Однако пострадавший попал в медучреждение лишь вечером 19 июля. Его госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 им. К.А. Раухфуса с проникающим ранением орбиты левого глаза в тяжелом состоянии.

Все это время 15-летний подросток проходил с инородным телом внутри глаза и лишь перебинтовал его, надеясь утаить от родителей правду.

Оказалось, что ЧП случилось в квартире на улице Дмитрия Устинова, где подросток баловался оружием со своим другом — в какой-то момент тот нечаянно выстрелил ему в глаз.

До этого аналогичный случай произошел на Камчатке. Там 17-летний юноша ранил 12-летнего мальчика из пневматической винтовки. Металлический шарик попал в плечо ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сибиряк сделал замечание шумевшему на улице юноше и получил выстрел в шею.

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