Президент Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Жердев был награжден «за смелые и решительные действия» при спасении людей в экстремальных условиях.

Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал агентству, что трагедия случилась 19 июня 2024 года. В тот день 16-летний Артем попытался спасти своего утопающего товарища.

Быковский рассказал, что Жердев был спокойным, дисциплинированным, внимательным и ответственным школьником. Чиновник подчеркнул, что подросток хотел поступить в железнодорожный техникум областного центра.

В январе Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «За Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее Путин посмертно наградил главреда «Народной газеты» орденом Мужества.